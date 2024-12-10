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Велимир Перасович рассказал о том, как УНИКС обыграл «Автодор» в Единой лиге

Велимир Перасович рассказал о том, как УНИКС обыграл «Автодор» в Единой лиге
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович оценил игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (86:68), который состоялся вчера, 9 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 86
УНИКС
Казань
Автодор: Беслач - 18, Халдеев - 14, Кроуфорд - 11, Пранаускис - 7, Агада - 6, Фёдоров - 5, Кантер - 5, Сычков - 2, Джонс, Наумов, Яковлев, Цыбиков
УНИКС: Комолов - 14, Тэйлор - 12, Торопов - 10, Бако - 10, Д. Кулагин - 9, Найт - 9, Рейнольдс - 7, Беленицкий - 6, Стуленков - 3, Акун-Пёрселл - 2, Илюк - 2, Лопатин - 2

«Мы показали серьёзную игру против сильного соперника. В последних матчах «Автодор» играет очень хорошо, и мы с большим уважением относимся к этой команде. Считаю, наша защита была очень хорошей, особенно в первой половине. Позволили хозяевам набрать всего 32 очка, причём 18 из них — со штрафной линии.

«Автодору» не удавалось забить с игры против нашей защиты, что и стало залогом победы. Во второй половине мы сохранили ту же интенсивность и решили исход матча в свою пользу», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.

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