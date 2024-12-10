Велимир Перасович рассказал о том, как УНИКС обыграл «Автодор» в Единой лиге

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович оценил игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (86:68), который состоялся вчера, 9 декабря.

«Мы показали серьёзную игру против сильного соперника. В последних матчах «Автодор» играет очень хорошо, и мы с большим уважением относимся к этой команде. Считаю, наша защита была очень хорошей, особенно в первой половине. Позволили хозяевам набрать всего 32 очка, причём 18 из них — со штрафной линии.

«Автодору» не удавалось забить с игры против нашей защиты, что и стало залогом победы. Во второй половине мы сохранили ту же интенсивность и решили исход матча в свою пользу», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.