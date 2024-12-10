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«Я не ощущаю свою ногу». Скотти Барнс получил травму во время матча с «Нью-Йорком»

«Я не ощущаю свою ногу». Скотти Барнс получил травму во время матча с «Нью-Йорком»
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло равный — 108:108.

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барретт - 30, Уолтер - 19, Барнс - 15, Пёлтль - 10, Митчелл - 8, Дик - 7, Агбаджи - 7, Могбо - 6, Олиник - 6, Темпл, Шид, Фернанду, Буше
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Бриджес - 23, Брансон - 20, Ануноби - 14, Харт - 10, Макбрайд - 8, Пэйн - 7, Ачиува - 7, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Торонто» Скотти Барнс получил травму ноги. Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, Барнс во время трансляции сказал следующее: «Я не ощущаю свою ногу».

Травма Скотти Барнса

Травма Скотти Барнса

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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