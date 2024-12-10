«Я не ощущаю свою ногу». Скотти Барнс получил травму во время матча с «Нью-Йорком»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло равный — 108:108.

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Торонто» Скотти Барнс получил травму ноги. Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, Барнс во время трансляции сказал следующее: «Я не ощущаю свою ногу».

Травма Скотти Барнса Фото: Кадр из трансляции

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.