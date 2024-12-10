Тренер «Пари НН» Козин: мы были в курсе проблем «Самары» с составом

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (95:72), который прошёл вчера, 9 декабря.

«Мы очень рады победе и знали, что матч будет непростым. Мы были в курсе проблем «Самары» с составом, но, возможно, для нас положительным моментом стало то, что им удалось выиграть предыдущую игру у Краснодара. Я говорил своей команде, что не нужно повторять ошибок «Локомотива».

Кроме того, игрок соперника Александр Гудумак получил травму, и это могло расслабить нас, возможно, даже неосознанно.

Было несколько ситуаций, когда мы могли уйти на 10-15 очков вперёд, но из-за неправильных решений в защите разница сокращалась. Однако во второй половине матча мы вышли с нужным настроем и довели матч до победы», — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».