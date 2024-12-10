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Тренер «Пари НН» Козин: мы были в курсе проблем «Самары» с составом

Тренер «Пари НН» Козин: мы были в курсе проблем «Самары» с составом
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (95:72), который прошёл вчера, 9 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
95 : 72
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Наталл - 27, Хоменко - 18, Антипов - 9, Карпенков - 8, Чадов - 6, Зоткин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Бабурин - 5, Ганькевич - 4, Захаров - 2, Шилохвостов
Самара: Карданахишвили - 22, Попов - 17, Пынько - 9, Чикарев - 8, Голдырев - 6, Сопин - 5, Косяков - 3, Кашин - 2, Амосов, Касьянов

«Мы очень рады победе и знали, что матч будет непростым. Мы были в курсе проблем «Самары» с составом, но, возможно, для нас положительным моментом стало то, что им удалось выиграть предыдущую игру у Краснодара. Я говорил своей команде, что не нужно повторять ошибок «Локомотива».

Кроме того, игрок соперника Александр Гудумак получил травму, и это могло расслабить нас, возможно, даже неосознанно.

Было несколько ситуаций, когда мы могли уйти на 10-15 очков вперёд, но из-за неправильных решений в защите разница сокращалась. Однако во второй половине матча мы вышли с нужным настроем и довели матч до победы», — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».

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