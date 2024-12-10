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Тренер «Самары» Анзулович: ситуация, в которой находимся, мы сделали всё, что было в силах

Тренер «Самары» Анзулович: ситуация, в которой находимся, мы сделали всё, что было в силах
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович отреагировал на поражение своей команды регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в матче с нижегородским «Пари НН» (72:95), который состоялся вчера, 9 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
95 : 72
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Наталл - 27, Хоменко - 18, Антипов - 9, Карпенков - 8, Чадов - 6, Зоткин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Бабурин - 5, Ганькевич - 4, Захаров - 2, Шилохвостов
Самара: Карданахишвили - 22, Попов - 17, Пынько - 9, Чикарев - 8, Голдырев - 6, Сопин - 5, Косяков - 3, Кашин - 2, Амосов, Касьянов

«Могу сказать, что сегодня наша команда отдала всё, что было возможно. Первые две четверти были очень хорошими: мы контролировали игру и делали все то, что хотели показать в этом матче. Но в начале третьей четверти допустили пять ошибок подряд, сыграли без должной энергии.

А когда ты играешь с «Нижним», все сорок минут ты должен действовать с максимальными энергией и концентрацией. И всё же я поблагодарю команду за старание. В той ситуации, в которой мы находимся, команда сделала всё, что было в её силах», — цитирует Анзуловича официальный телеграм-канал «Самары».

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