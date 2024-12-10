Тренер «Самары» Анзулович: ситуация, в которой находимся, мы сделали всё, что было в силах

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович отреагировал на поражение своей команды регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в матче с нижегородским «Пари НН» (72:95), который состоялся вчера, 9 декабря.

«Могу сказать, что сегодня наша команда отдала всё, что было возможно. Первые две четверти были очень хорошими: мы контролировали игру и делали все то, что хотели показать в этом матче. Но в начале третьей четверти допустили пять ошибок подряд, сыграли без должной энергии.

А когда ты играешь с «Нижним», все сорок минут ты должен действовать с максимальными энергией и концентрацией. И всё же я поблагодарю команду за старание. В той ситуации, в которой мы находимся, команда сделала всё, что было в её силах», — цитирует Анзуловича официальный телеграм-канал «Самары».