Видео: Таунс забрасывает трёхочковый, который принёс победу «Нью-Йорку» в игре с «Торонто»

Сегодня, 10 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 113:108 в пользу гостевой команды.

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс за шесть секунд до конца основного времени стал автором трёхочкового попадания, которое установило окончательный счёт встречи.

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В текущем регулярном сезоне Таунс принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 13,3 подбора и 3,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,1, трёхочковых — 44,7. «Нью-Йорк» на данный момент занимает четвёртое место на Востоке (15-9).