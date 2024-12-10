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Видео: Таунс забрасывает трёхочковый, который принёс победу «Нью-Йорку» в игре с «Торонто»

Видео: Таунс забрасывает трёхочковый, который принёс победу «Нью-Йорку» в игре с «Торонто»
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Сегодня, 10 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 113:108 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барретт - 30, Уолтер - 19, Барнс - 15, Пёлтль - 10, Митчелл - 8, Дик - 7, Агбаджи - 7, Могбо - 6, Олиник - 6, Темпл, Шид, Фернанду, Буше
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Бриджес - 23, Брансон - 20, Ануноби - 14, Харт - 10, Макбрайд - 8, Пэйн - 7, Ачиува - 7, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс за шесть секунд до конца основного времени стал автором трёхочкового попадания, которое установило окончательный счёт встречи.

ВИДЕО

В текущем регулярном сезоне Таунс принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 13,3 подбора и 3,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,1, трёхочковых — 44,7. «Нью-Йорк» на данный момент занимает четвёртое место на Востоке (15-9).

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