Бейсболист подписал контракт, сумма которого превышает карьерный заработок Леброна в НБА

Доминиканский бейсболист Хуан Сото, выступающий на позиции аутфилдера, на днях подписал 15-летний контракт с «Нью-Йорк Метс» на общую сумму $ 765 млн. Об этом сообщает официальный сайт Главной лиги бейсбола (МЛБ).

Отмечается, что контракт Сото стал крупнейшим в истории спорта. Кроме того, этот контракт позволил 26-летнему спортсмену сразу обойти по заработку лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По информации портала Spotrac, который специализируется на финансовых аспектах североамериканского спорта, 39-летний Джеймс за время своей карьеры в НБА заработал около $ 530 млн. В сезоне-2024/2025 его доход составит $ 48,72 млн.