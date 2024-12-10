Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл планы «Финикса» на фоне слабых результатов команды без Кевина Дюранта

Инсайдер раскрыл планы «Финикса» на фоне слабых результатов команды без Кевина Дюранта
Комментарии

Руководство «Финикс Санз» намерено усилить состав путём обменов. Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель Forbes Эван Сидери в своей социальной сети.

Отмечается, что во многом это связано с тем, что «Финикс» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без лёгкого форварда и одного из лидеров Кевина Дюранта одержал лишь одну победу при девяти поражениях.

В сезоне-2024/2025 36-летний Дюрант принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 25,8 очка, делая 6,7 подбора и 3,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,6, трёхочковых — 44,9. «Санз» на данный момент занимают 10-е место на Западе (12-11).

Сейчас читают:
Потерял 99% дохода и заболел раком. Что стало с легендарным инсайдером? Потерял 99% дохода и заболел раком. Что стало с легендарным инсайдером?
Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android