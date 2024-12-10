Инсайдер раскрыл планы «Финикса» на фоне слабых результатов команды без Кевина Дюранта

Руководство «Финикс Санз» намерено усилить состав путём обменов. Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель Forbes Эван Сидери в своей социальной сети.

Отмечается, что во многом это связано с тем, что «Финикс» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без лёгкого форварда и одного из лидеров Кевина Дюранта одержал лишь одну победу при девяти поражениях.

В сезоне-2024/2025 36-летний Дюрант принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 25,8 очка, делая 6,7 подбора и 3,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,6, трёхочковых — 44,9. «Санз» на данный момент занимают 10-е место на Западе (12-11).