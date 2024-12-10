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Тренер «Торонто» высказался о травме Скотти Барнса, полученной в матче с «Нью-Йорком»

Тренер «Торонто» высказался о травме Скотти Барнса, полученной в матче с «Нью-Йорком»
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Сегодня, 10 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 113:108 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барретт - 30, Уолтер - 19, Барнс - 15, Пёлтль - 10, Митчелл - 8, Дик - 7, Агбаджи - 7, Могбо - 6, Олиник - 6, Темпл, Шид, Фернанду, Буше
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Бриджес - 23, Брансон - 20, Ануноби - 14, Харт - 10, Макбрайд - 8, Пэйн - 7, Ачиува - 7, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Торонто» Скотти Барнс получил травму голеностопа. Как сообщил главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович во время пресс-конференции, результаты рентгена Барнса не выявили серьёзных повреждений.

В скором временем врачи проведут наблюдение за состоянием форварда и затем примут решение о дальнейшем лечении. Примечательно, что после получения травмы Скотти во время трансляции сказал следующее: «Я не ощущаю свою ногу».

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«Я не ощущаю свою ногу». Скотти Барнс получил травму во время матча с «Нью-Йорком»
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