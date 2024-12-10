Тренер «Торонто» высказался о травме Скотти Барнса, полученной в матче с «Нью-Йорком»

Сегодня, 10 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 113:108 в пользу гостевой команды.

Во время встречи лёгкий форвард и лидер «Торонто» Скотти Барнс получил травму голеностопа. Как сообщил главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович во время пресс-конференции, результаты рентгена Барнса не выявили серьёзных повреждений.

В скором временем врачи проведут наблюдение за состоянием форварда и затем примут решение о дальнейшем лечении. Примечательно, что после получения травмы Скотти во время трансляции сказал следующее: «Я не ощущаю свою ногу».