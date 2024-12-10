Баркли: дочь сказала: «Ненавижу спорт». Я не мог показать ей, как мне больно это слышать

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли заявил, что надеялся на спортивную карьеру для своей дочери Кристианы.

«Моя дочь — потрясающий человек. Вначале мне было нелегко с ней, потому что она поступила в Вилланову (университет. — Прим. «Чемпионата»). Но она замечательная личность, отличная мама. А быть дедушкой — это лучшее, что есть в жизни. Но признаюсь, мне пришлось принимать лекарства от депрессии. Почему? Потому что у моей дочери было невероятное телосложение: она была ростом шесть футов (около 183 см. — Прим. «Чемпионата»), когда ей было всего 13 лет.

И я тогда думал: «Ну всё, у меня будет лучшая баскетболистка в мире!» Я представлял, как мы будем всех побеждать. Я мечтал: «Как бы ускорить процесс? Я научу её всем финтам под кольцом». Я не шучу, я был так воодушевлён. Я говорил себе: «У этой девочки просто потрясающее тело для спорта».

Но потом она стала подростком. И знаете, тут всё пошло не так, как я ожидал. Я спросил её: «Ты хочешь играть в баскетбол?» Она ответила: «Да, папа, думаю, попробую». И я подумал: «Слава богу».

Я записал её на волейбол, футбол и баскетбол. Но однажды я спросил: «Кристиана, можно честно? Тебе вообще нравится спорт?» И она сказала: «Папа, я ненавижу спорт». Я не мог показать ей, как мне больно это слышать, поэтому просто обнял её и сказал: «Дорогая, я люблю тебя, несмотря ни на что. Ты умница, у тебя отличные оценки. Я горжусь тобой». А потом она вышла из комнаты, и я просто разрыдался. Думал: «Вот чёрт».

Это было тяжело. Я ведь провёл всё её детство, представляя, как она делает броски крюком, как я знакомлю её с Кевином Макхейлом, чтобы он научил её своим фирменным движениям под кольцом. Я был уверен: она будет уничтожать всех соперниц в колледже! А потом она говорит мне: «Папа, спорт — это не моё». И я такой: «Ну всё, добейте меня прямо сейчас», — поделился Баркли во время подкаста Марка Джексона.