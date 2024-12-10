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Результаты игрового дня НБА 10 декабря

Результаты игрового дня НБА 10 декабря
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В ночь с 9 на 10 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был запланирован очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата прошёл всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Все результаты игрового дня НБА 10 декабря:

«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 108:113.

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барретт - 30, Уолтер - 19, Барнс - 15, Пёлтль - 10, Митчелл - 8, Дик - 7, Агбаджи - 7, Могбо - 6, Олиник - 6, Темпл, Шид, Фернанду, Буше
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Бриджес - 23, Брансон - 20, Ануноби - 14, Харт - 10, Макбрайд - 8, Пэйн - 7, Ачиува - 7, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти

Первое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции в данный момент занимает «Кливленд Кавальерс», на счету которого 21 победа и четыре поражения. На Западе лидером является «Оклахома-Сити Тандер». В активе этого клуба 18 побед и пять поражений.

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