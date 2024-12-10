В ночь с 9 на 10 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был запланирован очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата прошёл всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Все результаты игрового дня НБА 10 декабря:

«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 108:113.

Первое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции в данный момент занимает «Кливленд Кавальерс», на счету которого 21 победа и четыре поражения. На Западе лидером является «Оклахома-Сити Тандер». В активе этого клуба 18 побед и пять поражений.

Главные новости дня: