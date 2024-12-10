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«Заставил обратить внимание на себя». Владимир Дёмин — об игре сына Егора в NCAA

«Заставил обратить внимание на себя». Владимир Дёмин — об игре сына Егора в NCAA
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В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, прокомментировал игру сына в студенческой американской лиге NCAA.

«Если оценивать первые игры Егора в NCAA, то, по моему мнению, он сделал главное — заставил всех обратить на себя внимание и превзошёл ожидания многих, а также показал многогранность своих возможностей. Конечно, обратной стороной медали является то, что эту планку нужно держать и справляться с давлением в каждой игре, а для этого, естественно, нужен опыт и хорошая физическая подготовка.

Кстати, что мне понравилось больше всего — это то, как он сумел перестроиться в перерыве матча с Оле Мисс, после первой невнятной половины внёс значительные корректировки в свою игру во второй. Это ценное качество», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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