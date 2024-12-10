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Отец Егора Дёмина прокомментировал поражения команды своего сына в США

Отец Егора Дёмина прокомментировал поражения команды своего сына в США
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В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста Егора Дёмина, поделился мнением о поражениях университета Бригама Янга (BYU), за который играет его сын, от университетов Миссисипи (Ole Miss) и Провиденс.

«Оле Мисс и Провиденс – очень крепкие команды, укомплектованные парнями-старшекурсниками. Но даже несмотря на все сложности, BYU должны были забирать свой первый матч на турнире. Также ряд факторов повлиял на результат матча с Провиденс. У университета Бригама Янга была сложная логистика и прочие моменты, связанные с плотным графиком на той неделе.

У них мало что получалось в этот день, у Егора совершенно не заладились броски, но очень важно, что они получили отличный опыт выездных игр. Игры на выезде требуют отдельного подхода к подготовке. Егору нужно вырабатывать алгоритм подготовки к сложным играм. Мы говорим об этих секретах, которыми обладают профессиональные игроки», – сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что BYU в студенческой американской лиге NCAA в овертайме уступил Ole Miss со счётом 85:96, а буквально через игру проиграл университету Провиденс – 64:83.

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