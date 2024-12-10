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Еврокубок: расписание матчей на 10 декабря

Еврокубок: расписание матчей на 10 декабря
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Сегодня, 10 декабря, в Еврокубке пройдёт очередной игровой день. В общей сложности состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех запланированных встреч.

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 10 декабря:

21:00 мск – «Трефл Сопот» – «Доломити Энергия»;
21:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – «Валенсия».

Еврокубок . Группа A. 11-й тур
10 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
10 декабря 2024, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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