Владимир Дёмин рассказал о повреждении у сына Егора, который играет в США

В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, высказался о повреждении у сына, полученном в матче студенческой американской лиги NCAA с университетом Провиденс.

«От Егора многое зависит в команде, и, конечно же, он недоволен своей игрой в последнем матче. Сейчас образовался небольшой перерыв и есть возможность разобрать ошибки, продолжить готовиться к играм в конференции, ведь для этого и нужны предсезонные матчи. Егору предстоит ещё восстановиться от повреждения, полученного в начале игры с университетом Провиденс, по словам врачей, это займёт несколько недель», – сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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