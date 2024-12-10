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Владимир Дёмин рассказал о повреждении у сына Егора, который играет в США

Владимир Дёмин рассказал о повреждении у сына Егора, который играет в США
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В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, высказался о повреждении у сына, полученном в матче студенческой американской лиги NCAA с университетом Провиденс.

«От Егора многое зависит в команде, и, конечно же, он недоволен своей игрой в последнем матче. Сейчас образовался небольшой перерыв и есть возможность разобрать ошибки, продолжить готовиться к играм в конференции, ведь для этого и нужны предсезонные матчи. Егору предстоит ещё восстановиться от повреждения, полученного в начале игры с университетом Провиденс, по словам врачей, это займёт несколько недель», – сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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