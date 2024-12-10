Стартовал первый этап голосования на Матч всех звёзд Единой лиги

Начался первый этап голосования на девятый в истории Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, который пройдёт 16 февраля 2025 года. Мероприятие состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Согласно регламенту, в матче сыграют две команды — «Хозяева» (российские баскетболисты) и «Гости» (легионеры). На первом этапе голосования, который проходит с 9 декабря по 6 января, болельщики выберут по четыре баскетболиста (два в заднюю и два в переднюю линию) в каждую команду. Для голосования представлено четыре опроса с 10 самыми эффективными игроками в каждой линии на момент старта голосования.

На втором этапе, который будет проходить с 6 по 13 января, СМИ выберут в финальный состав ещё восемь игроков — по четыре в команды «Хозяев» и «Гостей». При этом СМИ не имеют возможности отдать голос за баскетболистов, которые будут отобраны в составы болельщиками.

На третьем этапе (13-20 января) Единая лига выберет ещё восемь игроков — по четыре в команды «Хозяев» и «Гостей». Более подробную информацию о голосовании можно получить на официальном сайте Единой лиги.

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