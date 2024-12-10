Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стартовал первый этап голосования на Матч всех звёзд Единой лиги

Стартовал первый этап голосования на Матч всех звёзд Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Начался первый этап голосования на девятый в истории Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, который пройдёт 16 февраля 2025 года. Мероприятие состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Согласно регламенту, в матче сыграют две команды — «Хозяева» (российские баскетболисты) и «Гости» (легионеры). На первом этапе голосования, который проходит с 9 декабря по 6 января, болельщики выберут по четыре баскетболиста (два в заднюю и два в переднюю линию) в каждую команду. Для голосования представлено четыре опроса с 10 самыми эффективными игроками в каждой линии на момент старта голосования.

На втором этапе, который будет проходить с 6 по 13 января, СМИ выберут в финальный состав ещё восемь игроков — по четыре в команды «Хозяев» и «Гостей». При этом СМИ не имеют возможности отдать голос за баскетболистов, которые будут отобраны в составы болельщиками.

На третьем этапе (13-20 января) Единая лига выберет ещё восемь игроков — по четыре в команды «Хозяев» и «Гостей». Более подробную информацию о голосовании можно получить на официальном сайте Единой лиги.

Сейчас читают:
Гендиректор Единой лиги объяснила, как будут формироваться составы на Матч звёзд

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android