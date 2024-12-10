Дончич вошёл в топ-5 претендентов на MVP по версии Clutch Points, Йокич лидирует

Издание Clutch Points обновило свой список претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне.
По сравнению с версией недельной давности произошло одно изменение. Вместо центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса, занимавшего пятую позицию, в новом списке претендентов на этом месте расположился словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.
Топ-5 претендентов на MVP по версии Clutch Points:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
3. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
5. Лука Дончич («Даллас»).