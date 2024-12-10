«Человек года!» Журналист объяснил, как Кейтлин Кларк изменила женский спорт

Журналист Стив Симмонс поделился мнением о разыгрывающей команды «Индиана Фиверс» Кейтлин Кларк в женской НБА (WNBA), которая, как он считает, изменила женский спорт.

«В этом году женский профессиональный спорт изменился навсегда. То, что эта долговязая неуклюжая родом из Айовы, почти как Гретцки, баскетбольный гений [Кейтлин Кларк] сумела очаровать публику и вывести WNBA из статуса убыточной организации в мейнстрим, — это за гранью логики.

Продажи товаров WNBA выросли на 500%. Игры, в которых участвовала Кларк, смотрели на 200% чаще, чем матчи, в которых она не принимала участия. В лиге будет больше денег для всех, а интерес публики к Кейтлин в большей степени способствует росту, чем интерес к кому-либо ещё.

Это был год Кларк. Женщина года в спорте. Человек года!» — написал Стив Симмонс в своей колонке на сайте National Post.