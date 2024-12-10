Эксперт разъяснил, при каких условиях «Даллас» выйдет в финал НБА, ссылаясь на Дончича

Североамериканский журналист, инсайдер и эксперт ESPN Тим Макмэхон предположил, в каком случае «Даллас Маверикс» сможет быть на лидирующих позициях в сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Маверикс» нужно было лишь увидеть Луку в его привычной роли. Им не хватало игрока уровня первой символической пятёрки All-NBA — того, кого они недосчитались в первой четверти сезона. Но именно такого Луку они наблюдали в последних четырёх матчах.

Если у них есть Лука, который играет на уровне первой команды All-NBA и является кандидатом на MVP, «Маверикс» могут быть полностью уверены, что смогут снова завоевать Запад», — заявил Макмэхон во время подкаста The Hoop Collective.