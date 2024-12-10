Энтони Эдвардс высказался после штрафа НБА за ругательства

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал штраф, который на него наложила НБА за использование ненормативной лексики во время интервью после матча с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:90). Игрока обязали заплатить $ 25 тыс.

Эдвардс употребил нецензурные выражения, когда восторженно высказывался об игре товарищей по команде Наза Рида и Джулиуса Рэндла.

«Каждый защищался здорово, но я действительно ещё ни разу не видел, чтобы Джулиус так играл в защите. Это чертовски невероятно. Он же здесь, направьте на него камеру», — сказал Эдвардс во время общения с прессой.

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