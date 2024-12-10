Статистика показала, насколько ужасен состав «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса

Расширенная статистика показала, насколько игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» ужасно выступают, за исключением Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Согласно показателю Box Plus-Minus (BPM), лишь Дэвис и Леброн имеют положительный показатель, а все остальные игроки выступают намного хуже. Этой информацией поделился Fadeaway World.

«BPM использует информацию о набранных игроком очках, его позиции и общих результатах команды, чтобы оценить вклад игрока в очки, набранные сверх среднего показателя по лиге за 100 сыгранных матчей. BPM не учитывает игровое время — это чисто статистический показатель.

1. Энтони Дэвис: «+5,6».

2. Леброн Джеймс: «+3,7».

3. Руи Хатимура: «-0,7».

4. Джексон Хэйс: «-1,5».

5. Остин Ривз: «-1,8».

6. Д'Анджело Расселл: «-2,1».

7. Далтон Кнехт: «-2,3».

8. Джейлен Худ-Скифино: «-2,9».

9. Кэм Реддиш: «-3,0».

10. Макс Кристи: «-3,2».

11. Кристиан Колоко: «-5,0».

12. Гэйб Винсент: «-7,5».

13. Максвелл Льюис: «-10,0».

14. Бронни Джеймс: «-10,5».

15. Армель Траоре: «-11,0».

16. Куинси Оливари: «-15,5».

Показатель «0,0» указывает на средние результаты по лиге, а значения выше «+4,0» соответствуют сезону уровня Матча всех звёзд. Согласно этому показателю, BPM Дэвиса позволяет включить его в сборную лучших игроков по итогам сезона, а Леброн в свои 39 лет продолжает показывать игру уровня МВЗ.