Статистика показала, насколько ужасен состав «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса

Расширенная статистика показала, насколько игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» ужасно выступают, за исключением Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
Согласно показателю Box Plus-Minus (BPM), лишь Дэвис и Леброн имеют положительный показатель, а все остальные игроки выступают намного хуже. Этой информацией поделился Fadeaway World.
1. Энтони Дэвис: «+5,6».
2. Леброн Джеймс: «+3,7».
3. Руи Хатимура: «-0,7».
4. Джексон Хэйс: «-1,5».
5. Остин Ривз: «-1,8».
6. Д'Анджело Расселл: «-2,1».
7. Далтон Кнехт: «-2,3».
8. Джейлен Худ-Скифино: «-2,9».
9. Кэм Реддиш: «-3,0».
10. Макс Кристи: «-3,2».
11. Кристиан Колоко: «-5,0».
12. Гэйб Винсент: «-7,5».
13. Максвелл Льюис: «-10,0».
14. Бронни Джеймс: «-10,5».
15. Армель Траоре: «-11,0».
16. Куинси Оливари: «-15,5».
Показатель «0,0» указывает на средние результаты по лиге, а значения выше «+4,0» соответствуют сезону уровня Матча всех звёзд. Согласно этому показателю, BPM Дэвиса позволяет включить его в сборную лучших игроков по итогам сезона, а Леброн в свои 39 лет продолжает показывать игру уровня МВЗ.