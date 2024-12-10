Хардуэй: ко 2-й игре Джордан выходит с номером 23. Словно хотел сказать: «Я вам покажу»

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Анферни Хардуэй вспомнил, как член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан вернулся на площадку в 1995 году после своего первого ухода из спорта в 1993-м.

«Это был год, когда он [Майкл Джордан] вернулся. Он выбрал номер 45 вместо привычного 23. В первой игре мы взяли верх. Ник Андерсон тогда сказал что-то вроде: «Это уже не тот Майкл Джордан». Мы выиграли ту игру — Джордан вёл мяч, но Ник выбил его сзади, когда мы вели в три очка.

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После матча Андерсон продолжил подшучивать. И вот ко второй игре Джордан выходит уже в своей легендарной майке с номером 23. Словно хотел сказать: «Сейчас я вам всем покажу». Он выдал невероятный матч, и они победили нас на нашем паркете», — поделился Хардуэй в рамках подкаста Out the Mud Podcast.