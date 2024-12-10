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«Леброн звонил мне дважды». Тайрон Лю рассказал о переговорах с «Лейкерс»

«Леброн звонил мне дважды». Тайрон Лю рассказал о переговорах с «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал, как ему звонил форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чтобы он перебрался на тренерский мостик в стан «озёрников».

«Он звонил мне дважды. Что я должен был сделать? Я сказал: «Нет, я хочу, чтобы они уважали меня… Не хочу идти к вам сам для заключения сделки. Если бы они проявили уважение ко мне, которого я заслуживаю, тогда всё было бы в порядке», — сказал Тайрон Лю в интервью Стивену Эй Смиту в YouTube.

Отметим, что Джеймс и Лю работали вместе в «Кливленд Кавальерс» с 2016 по 2018 год. Команда из Огайо выиграла чемпионство НБА в 2016 году, как раз в первый год, когда Тайрон возглавил клуб.

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