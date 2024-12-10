Главный тренер «Автодора» Богичевич ответил, какой хочет видеть игру своей команды

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич рассказал, какого стиля придерживается во время работы.

«Я фанат контактного, более или менее жёсткого баскетбола. Не могу сказать, что я из тех тренеров, кто ориентируется только на оборону или на атаку. Стараюсь заставить свою команду играть на обеих сторонах площадки. Думаю, это и есть мой стиль.

Мне нравится, когда мы показываем характер. Главное — никогда не сдаваться. Вне зависимости от результата мы должны выглядеть хорошо», — сказал Богичевич в интервью пресс-службе «Автодора».

Ранее главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (86:68).

Российские баскетболисты за рубежом: