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Главный тренер «Автодора» Богичевич ответил, какой хочет видеть игру своей команды

Главный тренер «Автодора» Богичевич ответил, какой хочет видеть игру своей команды
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич рассказал, какого стиля придерживается во время работы.

«Я фанат контактного, более или менее жёсткого баскетбола. Не могу сказать, что я из тех тренеров, кто ориентируется только на оборону или на атаку. Стараюсь заставить свою команду играть на обеих сторонах площадки. Думаю, это и есть мой стиль.

Мне нравится, когда мы показываем характер. Главное — никогда не сдаваться. Вне зависимости от результата мы должны выглядеть хорошо», — сказал Богичевич в интервью пресс-службе «Автодора».

Ранее главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (86:68).

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