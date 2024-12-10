Артест рассказал, как помирился с болельщиком, которого избил в самой жестокой драке в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Артест, который сменил имя на Метта Сэндифорд-Артест, высказался о самой жестокой драке в истории лиги — Malice at the Palace. К тому же баскетболист рассказал, как наладил отношения с болельщиком Джоном Грином, которого избил.

«Я обратился за помощью, потому что у меня были психологические проблемы, потому что в том году я должен был получить много наград. Например, «Защитника года», попасть в сборную лучших оборонительных игроков, ещё несколько наград должны были достаться мне в том году. Я многое пережил и просто не мог с этим смириться.

Я всё ещё боролся за свою карьеру, поэтому сказал: «Знаете, я просто собираюсь всё исправить и начать смотреть правде в глаза». Поэтому я связался с ним, узнал, нашёл его номер. Его жена взяла трубку.

Я сказал: «Привет, это Рон Артест. Я хочу поговорить с Джоном Грином». А она ответила: «Убирайся к чёртовой матери!».

Говорю ей: «Позвольте мне рассказать вам, почему я звоню. Я сказал, что, если мы с Джоном объединимся, думаю, мы сможем изменить мир к лучшему».

После этого она сказала: «Джон, Рон на проводе». Этот чувак взял трубку. «Привет, Рон, как дела?» Представляешь, да? Нет, серьёзно. Ты меня знаешь, да? Это меня рассмешило. Я такой: «Да, этот чувак сумасшедший». Потом я узнал его историю, о том, через что ему пришлось пройти», — сказал Артест на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Напомним, в то время Артест играл за «Индиану Пэйсерс», а случилась драка в матче с «Детройт Пистонс».