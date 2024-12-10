Анферни Хардуэй: даже не в лучшей форме Джордан на паркете остаётся Джорданом

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Анферни Хардуэй объяснил, как версия Майкла Джордана 1995 года отличалась от версии 1996-го.

«Нельзя отрицать, что Майкл Джордан был не в своей лучшей форме после возвращения из бейсбола [в 1995-м]. Ну а как иначе? Невозможно сразу вернуться и быть на пике. Но даже не в лучшей форме Джордан на паркете остаётся Джорданом, верно? Сначала он, вероятно, думал: «Мы выигрывали чемпионаты, пока я играл. Я вернусь — и мы снова победим».

Но этого не случилось. Мы его обыграли (во втором раунде плей-офф этого же года. — Прим. «Чемпионата»). И это только подстегнуло его. У него было всё лето, чтобы подготовиться. Джордан образца 1995 года был хорош. А вот Джордан 1996 года был просто невероятен. Он вернулся с жаждой реванша.

Как будто надел плащ супергероя — назовите это как хотите — и взял команду на свои плечи. Они прошли сезон с результатом 72-10 и стали чемпионами. Было очевидно, что он вышел на совершенно новый уровень. Всё лето он думал о том поражении и использовал его как топливо для своего возвращения», — рассказал Хардуэй в рамках подкаста Out the Mud Podcast.