Владимир Гомельский спрогнозировал финалистов нынешнего сезона Единой лиги

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев площадки со счётом 82:78. По мнению Гомельского, именно эти два клуба встретятся в финале чемпионата в этом сезоне.

«У ЦСКА не получилась личная защита против лидеров «Зенита». Не смогли справиться с Дуэйном Бэйконом — 20 очков. И с Ксавьером Муном, который вообще блестяще сыграл и тоже набрал 20 очков. Со всеми остальными относительно справились. У самих армейцев я бы отметил в нападении только Амата М’Байа. ⟨...⟩

Мне кажется, по своему составу «Зенит» сейчас укомплектован немного сильнее, чем ЦСКА. И поэтому победа команды из Санкт-Петербурга меня в этом матче не удивила. Не скажу, что ЦСКА не мог. Да мог. В четвёртой четверти догнали — 72:72, повели два очка — 74:72, но потом, к сожалению, вновь потери. Потери — это вообще оказался бич армейцев. Поздравляю «Зенит» с победой. Думаю, именно в матчах этих команд будет определён чемпион Единой лиги ВТБ», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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