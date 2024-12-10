Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский спрогнозировал финалистов нынешнего сезона Единой лиги

Владимир Гомельский спрогнозировал финалистов нынешнего сезона Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев площадки со счётом 82:78. По мнению Гомельского, именно эти два клуба встретятся в финале чемпионата в этом сезоне.

«У ЦСКА не получилась личная защита против лидеров «Зенита». Не смогли справиться с Дуэйном Бэйконом — 20 очков. И с Ксавьером Муном, который вообще блестяще сыграл и тоже набрал 20 очков. Со всеми остальными относительно справились. У самих армейцев я бы отметил в нападении только Амата М’Байа. ⟨...⟩

Мне кажется, по своему составу «Зенит» сейчас укомплектован немного сильнее, чем ЦСКА. И поэтому победа команды из Санкт-Петербурга меня в этом матче не удивила. Не скажу, что ЦСКА не мог. Да мог. В четвёртой четверти догнали — 72:72, повели два очка — 74:72, но потом, к сожалению, вновь потери. Потери — это вообще оказался бич армейцев. Поздравляю «Зенит» с победой. Думаю, именно в матчах этих команд будет определён чемпион Единой лиги ВТБ», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Сейчас читают:
Травма лидера и яркий матч от звёзд. «Зенит» дома огорчил чемпиона Единой лиги ЦСКА
Травма лидера и яркий матч от звёзд. «Зенит» дома огорчил чемпиона Единой лиги ЦСКА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android