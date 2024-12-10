Кевин Лав признался, что из-за его кроссовки игрок «Кливленда» получил травму

Журналист и обозреватель «Кливленд Кавальерс» Крис Федор рассказал, как форвард «Майами Хит» Кевин Лав извинился перед центровым «Кливленд Кавальерс» Эваном Мобли за то, что нанес ему небольшое повреждение после приземления на его кроссовку.

«После игры Мобли поговорил с Лавом. Бывший игрок «Кавальерс» извинился, придя в раздевалку гостей, и посетовал на то, что его кроссовка 18-го размера сыграла роль в этой травме.

Не беспокойтесь. Мобли, похоже, в порядке. Он также исторически быстро восстанавливается. Плюс это не самое худшее время», — написал Федор для Cleveland.com.

«Майами» одержал победу над «Кливлендом» со счётом 122:113. В одном из игровых моментов Мобли приземлился на кроссовку Лава, после чего не смог продолжить игру.