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Главный тренер «Автодора» назвал качества, которые перенял у Саши Обрадовича

Главный тренер «Автодора» назвал качества, которые перенял у Саши Обрадовича
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Главный тренер саратовского «Автодора» серб Миленко Богичевич рассказал о роли соотечественника, прославленного специалиста Саши Обрадовича в своём становлении.

«Саша Обрадович, безусловно, был самым важным специалистом, с которым я провёл около 15 лет. Мне действительно очень повезло, и я счастлив, что мне довелось поработать с ним. Он замечательный человек. Честный парень.

Я учился у него, как налаживать командную химию, оставаться прямым и честным. Это я перенял у него. Всегда буду благодарен за эти знания. Как я уже сказал, мы проработали вместе 15 лет. Это многое для меня значит», — сказал Богичевич в интервью пресс-службе «Автодора».

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