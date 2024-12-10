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Издание, освещающее игры одной из команд НБА, сделало материал о Егоре Дёмине

Издание, освещающее игры одной из команд НБА, сделало материал о Егоре Дёмине
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Издание Raptors Rapture, которое освещает матчи клуба НБА «Торонто Рэпторс», подготовило материал о российском баскетболисте Егоре Дёмине. Егор сейчас выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой североамериканской лиге NCAA.

«Вокруг драфта НБА 2025 года уже было много разговоров. Среди участников лотереи этого года могут быть таланты, способные изменить франшизу. На данный момент у «Рэпторс» шестой выбор на предстоящем драфте, что означает, что у них есть возможность взять одного из лучших игроков. Одним из баскетболистов, за которыми стоит следить, является защитник BYU Егор Дёмин.

Российский разыгрывающий был игроком, которым многие восхищались во время его пребывания за океаном. После его выступления на старте сезона-2024/2025 NCAA ничего не изменилось, чтобы уменьшить это восхищение. Напротив, можно с уверенностью сказать, что Дёмин до сих пор привлекает внимание за счёт своей игры. В среднем он набирает 13,3 очка, при 49,3% с игры, а также делает 4,6 подбора и отдаёт 5,8 передачи. Защитник ростом шесть футов девять дюймов продемонстрировал сильную игру в различных аспектах и быстро развивает такой навык, как бросок, который нуждался в улучшении.

В настоящий момент некоторые источники НБА считают, что Дёмин может быть выбран под общим вторым номером. Если к моменту, когда «Рэпторс» будут выбирать, Егор всё ещё будет доступен, на него стоит обратить серьёзное внимание», — говорится в материале издания.

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Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды:

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