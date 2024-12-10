Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер команды 3х3 рассказал, как французская федерация не пустила их в Россию

Тренер команды 3х3 рассказал, как французская федерация не пустила их в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер французской команды 3х3 Ermont Оливье Марвилье рассказал о трудностях, с которыми коллектив столкнулся при поездке в Калугу для участия в шестом Суперфинале Единой континентальной лиги.

За чемпионство на турнире боролись не только команды из России, но также представители Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана, Сербии и Турции.

«Мы подготовились и полетели через Стамбул. В Стамбуле нам сообщили, что не стоит лететь дальше. Сказали, что будут большие проблемы, причём это шло не от федерации, а с более высокого уровня. Федерация просто делает то, что им говорят. Моя команда вернулась в Париж.

Я сам поехал в Россию. Думаю, будут большие разговоры, но у меня были свои аргументы. Если [на родине] будет какое-то наказание, то готов принять удар на себя», — сказал Марвилье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сейчас читают:
«Будут большие проблемы». Почему французская команда не смогла сыграть в России?
Эксклюзив
«Будут большие проблемы». Почему французская команда не смогла сыграть в России?

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android