Тренер команды 3х3 рассказал, как французская федерация не пустила их в Россию

Главный тренер французской команды 3х3 Ermont Оливье Марвилье рассказал о трудностях, с которыми коллектив столкнулся при поездке в Калугу для участия в шестом Суперфинале Единой континентальной лиги.

За чемпионство на турнире боролись не только команды из России, но также представители Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана, Сербии и Турции.

«Мы подготовились и полетели через Стамбул. В Стамбуле нам сообщили, что не стоит лететь дальше. Сказали, что будут большие проблемы, причём это шло не от федерации, а с более высокого уровня. Федерация просто делает то, что им говорят. Моя команда вернулась в Париж.

Я сам поехал в Россию. Думаю, будут большие разговоры, но у меня были свои аргументы. Если [на родине] будет какое-то наказание, то готов принять удар на себя», — сказал Марвилье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3: