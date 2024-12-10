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Тренер французской команды 3х3 ответил, почему решился лететь в Россию вопреки запрету

Тренер французской команды 3х3 ответил, почему решился лететь в Россию вопреки запрету
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Главный тренер французской команды 3х3 Ermont Оливье Марвилье рассказал, почему, несмотря на запрет со стороны Федерации своей страны отправляться в Калугу для участия в Суперфинале шестого сезона Единой континентальной лиги, решил всё же вылететь в Россию.

«Я обращался в нашу федерацию с просьбой разрешить участие, но мне ответили, что лучше не ехать. Тогда мы решили подождать. Через какое-то время наш клуб должен был участвовать в турнире в Китае, но у нас не хватало средств. Мы снова обратились за поддержкой, но, к сожалению, её не получили.

Что в итоге решили? Я принял решение самостоятельно. Турнир в России был для нас хорошей возможностью. Несмотря на запрет, я дал согласие на участие», — сказал Марвилье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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