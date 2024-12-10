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Главный тренер французской команды 3х3 оценил силу клубов из России и Беларуси

Главный тренер французской команды 3х3 оценил силу клубов из России и Беларуси
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Главный тренер французской команды 3х3 Ermont Оливье Марвилье поделился мнением о силе российских и белорусских команд. Ранее в Калуге состоялся Суперфинал шестого сезона Единой континентальной лиги.

В мужском финале победителем стал «Бионорм Про» (Пермский край), а в женском сильнее были игроки «ЦОН Санкт-Петербург». В обеих финальных встречах россияне победили белорусов: мужская команда одолела «Шахтёра», а женская — «Беларусь».

«Как наша команда могла выступить против таких соперников? Я только что обсуждал это с тренерами команды из Беларуси. Российские и белорусские команды очень сильны физически. Они играют жёстко, используют много контакта.

Возможно, у нас были бы шансы. Но местные арбитры позволяли больше борьбы, и это, конечно, усложнило бы задачу для нас», — сказал Марвилье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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