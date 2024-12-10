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Евгений Бабурин повторил достижение в Единой лиге, которое ранее покорялось лишь Шведу

Евгений Бабурин повторил достижение в Единой лиге, которое ранее покорялось лишь Шведу
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37-летний атакующий защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин достиг отметки в 500 трёхочковых бросков в Единой лиге.

Это произошло после матча регулярного чемпионата с клубом «Самара».
Как информирует пресс-служба Единой лиги, Бабурин стал вторым в истории турнира после Алексея Шведа, кому покорилась эта отметка.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
95 : 72
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Наталл - 27, Хоменко - 18, Антипов - 9, Карпенков - 8, Чадов - 6, Зоткин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Бабурин - 5, Ганькевич - 4, Захаров - 2, Шилохвостов
Самара: Карданахишвили - 22, Попов - 17, Пынько - 9, Чикарев - 8, Голдырев - 6, Сопин - 5, Косяков - 3, Кашин - 2, Амосов, Касьянов

Напомним, сам матч между «Нижним Новгородом» и «Самарой» закончился победой нижегородцев со счётом 95:72. Евгений в этой встрече набрал пять очков, а также отдал одну результативную передачу.

«Пари НН» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 10 побед и восемь поражений.

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