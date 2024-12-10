Евгений Бабурин повторил достижение в Единой лиге, которое ранее покорялось лишь Шведу

37-летний атакующий защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин достиг отметки в 500 трёхочковых бросков в Единой лиге.

Это произошло после матча регулярного чемпионата с клубом «Самара».

Как информирует пресс-служба Единой лиги, Бабурин стал вторым в истории турнира после Алексея Шведа, кому покорилась эта отметка.

Напомним, сам матч между «Нижним Новгородом» и «Самарой» закончился победой нижегородцев со счётом 95:72. Евгений в этой встрече набрал пять очков, а также отдал одну результативную передачу.

«Пари НН» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 10 побед и восемь поражений.

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