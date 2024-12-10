Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Енисея» Арсич высказался в преддверии матча с ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер «Енисея» Арсич высказался в преддверии матча с ЦСКА в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал предстоящий матч его команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится завтра, 11 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас у нас настроение немного улучшилось после хорошей игры в Перми. Я действительно думаю, что мы ещё не всё показали и у нас ещё есть потенциал для роста, чтобы продемонстрировать лучший баскетбол. Конечно, мы встречаемся с одним из фаворитов чемпионата, а не только этого матча.

Это нелёгкая работа, но для нас это хороший вызов — показать, на каком уровне мы находимся в данный момент. Я надеюсь, что в Москве мы покажем хороший баскетбол», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Сейчас читают:
ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги
Наши в NCAA или баскетболисты Единой лиги? Рейтинг лучших молодых игроков из России Наши в NCAA или баскетболисты Единой лиги? Рейтинг лучших молодых игроков из России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android