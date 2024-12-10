Главный тренер «Енисея» Арсич высказался в преддверии матча с ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал предстоящий матч его команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится завтра, 11 декабря.

«Сейчас у нас настроение немного улучшилось после хорошей игры в Перми. Я действительно думаю, что мы ещё не всё показали и у нас ещё есть потенциал для роста, чтобы продемонстрировать лучший баскетбол. Конечно, мы встречаемся с одним из фаворитов чемпионата, а не только этого матча.

Это нелёгкая работа, но для нас это хороший вызов — показать, на каком уровне мы находимся в данный момент. Я надеюсь, что в Москве мы покажем хороший баскетбол», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».