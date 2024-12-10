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Главный тренер «Клипперс»: разговаривал с Каваем Леонардом, он чуть не плакал

Главный тренер «Клипперс»: разговаривал с Каваем Леонардом, он чуть не плакал
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о лёгком форварде команды Кавае Леонарде, который продолжает восстанавливаться после травмы. В нынешнем сезоне НБА звёздный игрок «Клипперс» пока не сыграл ни в одном матче.

«Он хочет находиться на паркете, он хочет играть каждый вечер. Просто пока не пришло время. Я разговаривал с Каваем, и он чуть не плакал, утверждая, что подвёл команду.

С травмами ничего не поделаешь. Он просто ещё один парень, который усердно работает каждый божий день, чтобы вернуться на паркет. Это просто какое-то невезение», — сказал Лю в интервью журналисту Стивену Эй Смиту.

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