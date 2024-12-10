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«Серьёзно?» Джамал Кроуфорд рассказал, насколько интенсивно тренировался Трэйси Макгрэди

«Серьёзно?» Джамал Кроуфорд рассказал, насколько интенсивно тренировался Трэйси Макгрэди
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему шестому игроку Джамал Кроуфорд рассказал о тренировочных процессах члена Зала славы баскетбола и семикратного участника Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди.

«Бро, этот парень [Трэйси Макгрэди] вставал в шесть утра и сразу отправлялся на пробежку. Потом завтракал, а к восьми утра уже был в зале и начинал тренировку. После этого обедал и снова возвращался в зал. Затем после короткого отдыха он вновь брался за дело — отрабатывал броски. Он тренировался по три-четыре раза в день. И я такой: «Чёрт, это намного сложнее, чем я себе представлял».

Сижу и думаю: «Серьёзно? Я ради этого сюда приехал? Чтобы меня так загоняли?» Думал, он просто покажет мне пару трюков с мячом. Но нет, это было настоящее откровение — увидеть, как кто-то работает с такой самоотдачей и при этом делает игру настолько лёгкой и красивой», — рассказал Кроуфорд во время подкаста Пола Джорджа.

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