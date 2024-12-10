«Всё кончено, надежды нет». Эксперт призвал Леброна и Дэвиса покинуть «Лейкерс»

Обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке высказал мнение, что клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» было бы лучше расстаться с лидерами Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

«Дорогой Леброн, попросись уйти из команды. Дорогой Энтони, последуй его примеру. Это — моё рождественское пожелание для «Лейкерс», которые проиграли битву за Лос-Анджелес «Доджерс» (бейсбольному клубу. — Прим. «Чемпионата»), упустили сезон из-за паршивого состава и только что уступили Пэту Райли с разницей в 41 очко.

После четверти сезона «Лейкерс» не лучше, чем последняя команда в Западной конференции. Они наверняка будут бороться за третье подряд появление в плей-ин и, по-видимому, второй раз подряд будут биты в первом же раунде. Всё кончено. Надежды нет. Без выбора в первом раунде и с огромными зарплатами они едва ли станут лучше. Лучший способ, которым два лидера «Лейкерс» могут помочь этой команде, — это добровольно покинуть её», — написал Плашке.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: