Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё кончено, надежды нет». Эксперт призвал Леброна и Дэвиса покинуть «Лейкерс»

«Всё кончено, надежды нет». Эксперт призвал Леброна и Дэвиса покинуть «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке высказал мнение, что клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» было бы лучше расстаться с лидерами Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

«Дорогой Леброн, попросись уйти из команды. Дорогой Энтони, последуй его примеру. Это — моё рождественское пожелание для «Лейкерс», которые проиграли битву за Лос-Анджелес «Доджерс» (бейсбольному клубу. — Прим. «Чемпионата»), упустили сезон из-за паршивого состава и только что уступили Пэту Райли с разницей в 41 очко.

После четверти сезона «Лейкерс» не лучше, чем последняя команда в Западной конференции. Они наверняка будут бороться за третье подряд появление в плей-ин и, по-видимому, второй раз подряд будут биты в первом же раунде. Всё кончено. Надежды нет. Без выбора в первом раунде и с огромными зарплатами они едва ли станут лучше. Лучший способ, которым два лидера «Лейкерс» могут помочь этой команде, — это добровольно покинуть её», — написал Плашке.

Сейчас читают:
Кризисные «Лейкерс» вот-вот избавятся от Леброна? Какое будущее у почти 40-летнего Короля
Кризисные «Лейкерс» вот-вот избавятся от Леброна? Какое будущее у почти 40-летнего Короля

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android