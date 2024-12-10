Названы игроки, кому чаще всего отдавал результативные передачи Крис Пол

На днях разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол обошёл Джейсона Кидда (12 091) и занял второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству результативных передач. В данный момент на счету Пола 12 099 ассистов.

Статистический аккаунт Crazy Stats в своей социальной сети в честь этого обнародовал список баскетболистов, кому чаще всего Крис отдавал результативные передачи.

Топ-10 выглядит следующим образом: