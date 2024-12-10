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Названы игроки, кому чаще всего отдавал результативные передачи Крис Пол

Названы игроки, кому чаще всего отдавал результативные передачи Крис Пол
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На днях разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол обошёл Джейсона Кидда (12 091) и занял второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству результативных передач. В данный момент на счету Пола 12 099 ассистов.

Статистический аккаунт Crazy Stats в своей социальной сети в честь этого обнародовал список баскетболистов, кому чаще всего Крис отдавал результативные передачи.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Блэйк Гриффин — 1157
  2. Дэвид Уэст — 1120
  3. Джей Джей Редик — 634
  4. Деандре Джордан — 574
  5. Предраг Стоякович — 429
  6. Деандре Эйтон — 414
  7. Девин Букер — 358
  8. Расул Батлер — 320
  9. Тайсон Чендлер — 299
  10. Микал Бриджес — 292
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