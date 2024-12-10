Названы игроки, кому чаще всего отдавал результативные передачи Крис Пол
На днях разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол обошёл Джейсона Кидда (12 091) и занял второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству результативных передач. В данный момент на счету Пола 12 099 ассистов.
Статистический аккаунт Crazy Stats в своей социальной сети в честь этого обнародовал список баскетболистов, кому чаще всего Крис отдавал результативные передачи.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Блэйк Гриффин — 1157
- Дэвид Уэст — 1120
- Джей Джей Редик — 634
- Деандре Джордан — 574
- Предраг Стоякович — 429
- Деандре Эйтон — 414
- Девин Букер — 358
- Расул Батлер — 320
- Тайсон Чендлер — 299
- Микал Бриджес — 292
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