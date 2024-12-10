Богичевич высказался об НБА и Евролиге и назвал самый сильный национальный чемпионат

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиге. Также Миленко признался, что считает чемпионат Испании самой сильной национальной лигой.

«НБА есть НБА. Место, где играют лучшие в том, что касается игровых навыков и физической подготовки. Но я больше поклонник Евролиги, где провёл более 10 лет. Это баскетбол, к которому я стремлюсь. Мне больше подходит европейский стиль.

Но, конечно, по уровню навыков игроков НБА впереди. Если говорить о национальных чемпионатах, то испанская лига, как мне кажется, самая сильная. Я её большой фанат», — сказал Богичевич в интервью пресс-службе «Автодора».

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