Грин: когда в прошлом сезоне меня отстранили, Дюрант сказал нечто, что меня задело

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил высказывания лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта из прошлого сезона, в которых тот выразил надежду, что Грину окажут нужную помощь после его происшествия с центровым «Финикса» Юсуфом Нуркичем.

«В прошлом сезоне меня отстранили из-за инцидента с Нуркичем, а Кей Ди сказал нечто, что меня задело. Я подумал: «Чёрт, он знает мой номер». Ты выходишь в публичное пространство и подливаешь масла в огонь, заявляя: «Надеюсь, он получит помощь, которая ему нужна». Мне было очень неприятно, и я был зол. Встретил Кей Ди в межсезонье, и мы поговорили.

Лицом к лицу, по-мужски мы обсудили это. Я высказал ему свои чувства, он поделился своими и сказал: «Чёрт, я не думал, что это воспримут именно так». Мы действительно обсудили этот вопрос. Многие вещи, которые говорят другие, меня не волнуют.

Они не влияют на меня, и мне не всё равно. Кей Ди — человек, мнение которого для меня важно. Я очень переживал, когда он так сказал о мне в прошлом году. Это было неожиданно видеть. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным в НБА», — сказал Грин в рамках собственного подкаста.