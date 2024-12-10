Евролига запустила голосование «25 лучших игроков в истории». Кириленко и Швед — в списке

Элитный чемпионат по баскетболу среди европейских команд — Евролига — запустил на своём сайте голосование «25 лучших игроков в истории турнира».

Баскетбольным поклонникам на выбор представлены 100 игроков, которые в различные годы и эпохи принимали участие в Евролиге. Болельщики могут лайкать или свайпать предложенных им баскетболистов. Среди сотни кандидатов присутствуют пять российских баскетболистов: Андрей Кириленко, Алексей Швед, Никита Курбанов, Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич.

Голосование болельщиков будет продолжаться до 8 января 2025 года, и оно лишь немного повлияет на общий рейтинг игроков, поскольку по 40% решения — за игроками и тренерами, по 10% — за болельщиками и журналистами.