Раскрыт впечатляющий статистический показатель Энтони Дэвиса

Тяжёлый форвард и один из лидеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сыграл в 150 из последних 160 матчей своей команды.

Отметим, что, согласно показателю Box Plus-Minus (BPM), Дэвис является одним из всего двух игроков «Лос-Анджелеса», которые имеют положительный показатель, а все остальные игроки — отрицательный. Вторым таким игроком «озёрников» является Леброн Джеймс.

В своём последнем матче регулярного сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:98. Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал Энтони Дэвис, записавший в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Леброн Джеймс не принимал участия в матче.