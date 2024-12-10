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Раскрыт впечатляющий статистический показатель Энтони Дэвиса

Раскрыт впечатляющий статистический показатель Энтони Дэвиса
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Тяжёлый форвард и один из лидеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сыграл в 150 из последних 160 матчей своей команды.

Отметим, что, согласно показателю Box Plus-Minus (BPM), Дэвис является одним из всего двух игроков «Лос-Анджелеса», которые имеют положительный показатель, а все остальные игроки — отрицательный. Вторым таким игроком «озёрников» является Леброн Джеймс.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Расселл - 28, Хатимура - 23, Кнехт - 6, Реддиш - 6, Кристи - 4, Винсент - 3, Оливари - 3, Колоко - 2, Траоре - 2, Джеймс, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Саймонс - 14, Эйтон - 14, Хендерсон - 13, Авдия - 13, Камара - 8, Бэнтон - 6, Уокер - 4, Грант - 3, Макгауэнс - 2, Рупер - 2, Тибулл, Клингэн, Мюррэй, Рит

В своём последнем матче регулярного сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:98. Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал Энтони Дэвис, записавший в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Леброн Джеймс не принимал участия в матче.

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