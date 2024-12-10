Журнал TIME назвал лучшего новичка WNBA Кейтлин Кларк спортсменом года

Американский еженедельный журнал и информационный портал TIME назвал 22-летнюю американскую баскетболистку, играющей за клуб «Индиана Фивер» на позиции защитника в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Кейтлин Кларк спортсменкой 2024 года.

Журнал TIME представил специальную обложку с фотосессии Кларк, на которой гласит заголовок «Лучший спортсмен 2024 года по версии TIME — баскетболистка Кейтлин Кларк».

Фото: time.com

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.