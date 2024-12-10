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ESPN улучшил прогноз по позиции Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

ESPN улучшил прогноз по позиции Егора Дёмина на драфте НБА — 2025
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Американский телеканал ESPN опубликовал обновлённый рейтинг участников драфта НБА 2025 года. 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, поднялся с 11-й позиции на седьмую.

«Дёмин наделал много шума, когда BYU разгромил более слабых соперников в мягком раннем расписании, разбивая защиту с помощью габаритов, видения площадки, тайминга и креативности. Он — самый одарённый распасовщик в этом возрасте, способный отдавать передачи через узкие щели, совмещая невероятные моменты и броски из-за дуги (39%).

Недавно BYU вошёл в более сложное расписание, в результате чего Дёмин провёл три худших матча сезона с «Миссисипи», «Норт Каролина Стэйт» и «Провиденсом», продемонстрировав свои недостатки перед руководителями НБА. Дёмину не хватает взрывной силы и мощи как создателю и завершающему атаки игроку. Он часто выглядел пассивным и не был очень хорош в защите. Его ранее критиковали за недостаток выносливости.

Команды пытаются понять, на какую позицию и роль Дёмин подходит лучше всего, и мы больше узнаем об этом, когда начнутся игры Big 12. Его размер, чувство игры, броски и молодость — ему 18, но он выглядит ещё моложе — позволят ему оставаться в топ-10 с возможностью продвижения вверх, если он сможет внести коррективы и повысить уровень интенсивности и агрессивности», — говорится в отчёте ESPN.

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