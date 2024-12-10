Трёхкратный лучший шесток игрок НБА Кроуфорд рассказал, как выбесил Майкла Джордана

44-летний бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему шестому игроку Джамал Кроуфорд поделился историей, как руководство «Чикаго Буллз» хотело заменить шестикратного чемпиона лиги легендарного Майкла Джордана Кроуфордом. Джамал рассказал, что тренер «Буллз» Тим Гровер позвонил ему и спросил, может ли он приехать и встретиться с шестикратным MVP финала.

«В первый день я играл против Майкла, и моя команда победила. Он был просто в бешенстве… После этого Гровер позвонил мне, и они собирались играть в 14:00… Он такой: «Эй, как дела? Приезжай сюда». Я ответил: «Вы же говорили, что начнём в 14 часов?!» Он сказал: «Чувак, тащи свой зад сюда. Джордан не начнёт игру, пока ты не придёшь. Он ждёт именно тебя». Моя реакция была по типу: «Ох, чёрт!» С этого момента мы не проигрывали два лета подряд», — приводит слова Кроуфорда издание The Sports Rush.