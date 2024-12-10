Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трёхкратный лучший шесток игрок НБА Кроуфорд рассказал, как выбесил Майкла Джордана

Трёхкратный лучший шесток игрок НБА Кроуфорд рассказал, как выбесил Майкла Джордана
Аудио-версия:
Комментарии

44-летний бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему шестому игроку Джамал Кроуфорд поделился историей, как руководство «Чикаго Буллз» хотело заменить шестикратного чемпиона лиги легендарного Майкла Джордана Кроуфордом. Джамал рассказал, что тренер «Буллз» Тим Гровер позвонил ему и спросил, может ли он приехать и встретиться с шестикратным MVP финала.

«В первый день я играл против Майкла, и моя команда победила. Он был просто в бешенстве… После этого Гровер позвонил мне, и они собирались играть в 14:00… Он такой: «Эй, как дела? Приезжай сюда». Я ответил: «Вы же говорили, что начнём в 14 часов?!» Он сказал: «Чувак, тащи свой зад сюда. Джордан не начнёт игру, пока ты не придёшь. Он ждёт именно тебя». Моя реакция была по типу: «Ох, чёрт!» С этого момента мы не проигрывали два лета подряд», — приводит слова Кроуфорда издание The Sports Rush.

Материалы по теме
«Если бы не НБА, стал бы убийцей!» Чтобы бороться с монстрами, Джордан их возглавил
«Если бы не НБА, стал бы убийцей!» Чтобы бороться с монстрами, Джордан их возглавил
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android