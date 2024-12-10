Тайрон Лю: если бы Леброн и Ирвинг остались, то мы бы взяли ещё один титул

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю заявил, что четырёхкратный чемпион лиги, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс и однократный победитель Кайри Ирвинг, представляющий «Даллас Маверикс, завоевали ещё один титул в составе «Кливленд Кавальерс», если бы Ирвинг не ушёл в «Селтикс».

«Мы бы завоевали ещё один титул в «Кавальерс», если бы дуэт Кайри и Леброна просуществовал дольше. Это без вопросов, без сомнений. После того, как «Голден Стэйт» приобрел Кевина Дюранта, стало сложнее… Когда они получили Дюранта, это было непросто, но я подумал, что после того, как мы выиграли чемпионат в 2016 году, у нас вроде как был план того, как мы хотим атаковать «Голден Стэйт». Как мы можем защищаться против них.

Как я уже говорил, «Уорриорз» — это отличная команда, а Стив Керр — один из лучших тренеров в НБА, так что это была бы непростая задача, но мы думали, что нащупали их слабые места после второй игры в финале в 2016 году», — приводит слова Лю издание Fadeaway World.