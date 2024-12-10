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Топовый школьник из США поступит в университет, где играет Егор Дёмин

Топовый школьник из США поступит в университет, где играет Егор Дёмин
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Самый перспективный школьник США Эй Джей Дибанца в следующем году поступит в университет Бригама Янга (BYU), в составе которого в этом сезоне выступает 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. Об этом сообщает авторитетный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания.

«Эй Джей Дибанца — перспективный игрок с самым высоким рейтингом на драфте НБА 2026 года — взял на себя обязательство поступить в университет имени Бригама Янга, о чём он объявил в программе First Take на ESPN. Знаменательный день для BYU Cougars», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Летом 2024 года Эй Джей Дибанца принял участие в тренировочных сборах учащихся средних школ в Олимпийском и Паралимпийском тренировочном центре США в Колорадо-Спрингс.

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