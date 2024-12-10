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Кроуфорд: уверен, что Майкл Джордан будет лучшим игроком через миллион лет

Кроуфорд: уверен, что Майкл Джордан будет лучшим игроком через миллион лет
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44-летний бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему шестому игроку Джамал Кроуфорд высказался по поводу легендарного Майкла Джордана и звания Величайшего игрока всех времён (GOAT).

«Майкл Джордан для меня как для баскетболиста — это конец всего. Он лучший игрок, которого я когда-либо видел. Также верю, что он лучший игрок, которого я когда-либо увижу вообще, поскольку убеждён — он будет лучшим игроком через миллион лет…

Скажем так, Майкл Джордан настолько хорош, что когда кто-то другой окажется на вершине славы, величайший в спорте, он скажет: «Дэвид Бекхэм — это Майкл Джордан в футболе». Как будто он король королей, он лучший», — приводит слова Кроуфорда издание The Sports Rush.

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