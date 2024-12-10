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Легионеры «Уралмаша» выбрали любимые напитки в России

Легионеры «Уралмаша» выбрали любимые напитки в России
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Американские легионеры БК «Уралмаш» (Екатеринбург) – центровой Октавиус Эллис и разыгрывающий Джеремайя Мартин – продегустировали популярные в России газированные напитки и дали им свою оценку.

Джеремайя Мартин: газировка, которую я больше всего пью, моя любимая – это Кока-Кола. Я люблю все вкусы Колы.

Октавиус Эллис: не могу выбрать любимый бренд, но мой любимый вкус – это «клубника со взбитыми сливками».

В своём последнем матче Единой лиги ВТБ, состоявшемся 8 декабря в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта, БК «Уралмаш» уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 90:83 (27:25, 15:18, 23:21, 25:19).

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