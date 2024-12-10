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Экс-игрок НБА: Джордан единственный поддержал меня после драки «Пэйсерс» — «Пистонс»

Экс-игрок НБА: Джордан единственный поддержал меня после драки «Пэйсерс» — «Пистонс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Артест, который сменил имя на Метта Сэндифорд-Артест, заявил, что шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан единственный поддержал его после самой жестокой драки в истории лиги — Malice at the Palace, — случившейся во время матча «Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс».

«В последний раз я разговаривал с Майклом [Джорданом] после драки. Он был единственным игроком, который позвонил мне. Майкл сказал: «Не волнуйся, парень, я постараюсь вернуть тебя». Когда он сказал это, я подумал: «Ого, если Майкл Джордан поверит в меня, я вернусь на паркет». Но даже Майкл не смог наладить отношения с Дэвидом Стерном. Он был жёстким», — приводит слова Сэндифорд-Артеста издание Fadeaway Wоrld.

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